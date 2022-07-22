Администрация Уфы опубликовала видеоролик со схемой объезда улицы Пугачева. Доступ останется только для владельцев коммерческих помещений и жителей домов.
Участок улицы Пугачева от Геофизиков до Бородинской закроют почти на два года - с 25 июля 2022 года до 30 июня 2024 года. На время реконструкции организуют объезд, который в эти выходные запустят в тестовом режиме.
В мэрии пояснили, что полное закрытие участка позволит завершить реконструкцию быстрее.
Предлагаемая объездная дорога, протяженностью 3,2 км, проходит по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Эта дорога будет оснащена наружным освещением и остановками. По ней же пойдут маршруты общественного транспорта.
Видео: Мэрия Уфы.