Администрация Уфы опубликовала видеоролик со схемой объезда улицы Пугачева

Администрация Уфы опубликовала видеоролик со схемой объезда улицы Пугачева. Доступ останется только для владельцев коммерческих помещений и жителей домов.

Участок улицы Пугачева от Геофизиков до Бородинской закроют почти на два года - с 25 июля 2022 года до 30 июня 2024 года. На время реконструкции организуют объезд, который в эти выходные запустят в тестовом режиме.

В мэрии пояснили, что полное закрытие участка позволит завершить реконструкцию быстрее.

Фото №1 - Администрация Уфы опубликовала видеоролик со схемой объезда улицы Пугачева

Предлагаемая объездная дорога, протяженностью 3,2 км, проходит по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Эта дорога будет оснащена наружным освещением и остановками. По ней же пойдут маршруты общественного транспорта.

Видео: Мэрия Уфы.

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