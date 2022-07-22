У жителей Башкирии появится возможность чаще летать в Турцию

Из аэропорта "Уфа" увеличится количество рейсов в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

Фото №1 - У жителей Башкирии появится возможность чаще летать в Турцию

Новые полетные программы из Уфы в Турцию открывают авиакомпании Corendon Airlines и Southwind.

Corendon Airlines запускает рейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, на самолётах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Со 2 августа в Анталью запускает рейсы авиакомпания Southwind. Регулярность полетов составит шесть раз в неделю на самолётах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

В туристическом сезоне 2022 года количество рейсов в Анталью из Уфы будет увеличено до 22 в неделю.

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