У жителей Башкирии появится возможность чаще летать в Турцию

Из аэропорта "Уфа" увеличится количество рейсов в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.
Новые полетные программы из Уфы в Турцию открывают авиакомпании Corendon Airlines и Southwind.
Corendon Airlines запускает рейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, на самолётах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.
Со 2 августа в Анталью запускает рейсы авиакомпания Southwind. Регулярность полетов составит шесть раз в неделю на самолётах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.
В туристическом сезоне 2022 года количество рейсов в Анталью из Уфы будет увеличено до 22 в неделю.