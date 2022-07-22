В аэропорту Уфы появилось огромное граффити

На территории уфимского аэропорта появилось новое граффити. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.
На фасаде здания ангара художники изобразили Ту-154 военные самолеты времен ВОВ, а также написали крупными буквами «Уфа — город-герой труда».
Граффити посвятили присвоению Уфы звания «Город трудовой доблести». Художники потратили на него около 80 литров краски.
Пассажиры могут сфотографироваться с арт-объектом и со стороны привокзальной площади, и со стороны перрона.