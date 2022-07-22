В Башкирии жители села опасаются, что их дома сползут в реку из-за соседской стройки

Борьба за береговую линию. Жители села Красная Горка Нуримановского района опасаются, что их участки и дома сползут в реку. Их сосед, готовя участок под застройку, выровнял холм, который, по словам старожилов, помогал сдерживать берег от обрушения. Люди также выяснили, что под застройку готовятся ещё несколько участков.

Год от года береговая линия все ближе к домам. Из-за особенностей рельефа провалы грунта происходили несколько десятилетий. Теперь этот процесс ускорил человеческий фактор, уверены местные жители. Не так давно участок возле реки приобрел новый собственник, который первым делом сравнял с землёй небольшую возвышенность.

Гузель Ерикеева уже не в первый раз вынуждена менять границы своего участка в сторону уменьшения. До недавнего времени ее дом был самым крайним на улице. Женщина была очень удивлена, когда узнала, что у территории между рекой и ее огородом появился хозяин. Как выяснили местные жители, едва ли не вся береговая линия оказалась в частной собственности. Территорию размежевали на три участка с разными владельцами. Среди жителей даже пошли слухи, что один из них намерен построить возле реки сразу две гостиницы.

Дорога, по которой местные жители проезжают к своим домам, также частично попала на участки новых собственников. Ну а то, что намерения у них серьезные, местные жители не сомневаются. Практически одновременно с началом земляных работ по периметру появились новые столбы электропередач.

Если он построит, он полностью перекроет дорогу и выход к реке. Как нам после этого здесь жить? Ни пожарная, ни скорая ни проедут. Лира Ситдикова, жительница с. Красная Горка

В отделе архитектуры районной администрации пояснили, что по кадастровому плану выданные земли предназначены под жилую застройку. И владельцы имеют право распоряжаться участками по своему усмотрению, в том числе разравнивать их или строить дома, но частные и при соблюдении требований водного кодекса.

Там есть свои требования и ограничения. Строительство не запрещено, но требования нужно соблюсти. Александр Иплаев, начальник отдела архитектуры администрации Нуримановского района

А вот никаких гостиниц там быть не может. По крайней мере, если собственники не переведут земли под другое назначение. А для этого необходимо проводить общественные слушания. По словам одного из владельцев Мухамматислама Салихова, на участке он планирует возвести дом, а про гостиницу и вовсе впервые слышит. В отсутствии коммерческих намерений нас убеждал и другой собственник.