В Уфе «Башкирский дворик» украсит граффити на бойлерной

В Уфе проводится комплексный ремонт придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Всего в городе приводят в порядок несколько дворов на территории семи МКД на ул. Ухтомского, 10, 12, 14 и ул. Правды, 20, 20/1, 20/2, 20/3.
В уфимской мэрии сообщили, что подрядчик произвел полный цикл работ, начиная от демонтажа старого асфальта и завершая асфальтирование проездов, тротуаров на территории двориков. Разобраны старые бордюры, а также хоккейная, детская площадки. На место завезли чернозем для завершения благоустройства.
Фото: пресс-служба администрации Уфы