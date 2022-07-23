В Уфе «Башкирский дворик» украсит граффити на бойлерной

В Уфе проводится комплексный ремонт придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Всего в городе приводят в порядок несколько дворов на территории семи МКД на ул. Ухтомского, 10, 12, 14 и ул. Правды, 20, 20/1, 20/2, 20/3.