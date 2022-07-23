В Уфе «Башкирский дворик» украсит граффити на бойлерной

В Уфе проводится комплексный ремонт придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Всего в городе приводят в порядок несколько дворов на территории семи МКД на ул. Ухтомского, 10, 12, 14 и ул. Правды, 20, 20/1, 20/2, 20/3.

Фото №1 - В Уфе «Башкирский дворик» украсит граффити на бойлерной

В уфимской мэрии сообщили, что подрядчик произвел полный цикл работ, начиная от демонтажа старого асфальта и завершая асфальтирование проездов, тротуаров на территории двориков. Разобраны старые бордюры, а также хоккейная, детская площадки. На место завезли чернозем для завершения благоустройства.

Приступили к установке детских игровые и спортивных комплексов. Также ведется покраска цоколей домов. Кроме того, двор украсит граффити, которое художники начали наносить на стены бойлерной МУП «УИС».

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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