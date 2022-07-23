В Башкирии конец этой недели и начало новой будут жаркими

Жаркая погода ожидается в Башкирии в конце текущей недели и в начале будущей. Синоптики озвучили прогноз погоды на 24 и 25 июля.

В воскресенье особых осадков жителям Башкирии ждать не стоит. Ветер будут переменным, слабым, но местами может разогнаться до порывистого. Днем температура воздуха составит +25, +30 градусов, ночью – от +13 до +18.