В Башкирии конец этой недели и начало новой будут жаркими

Жаркая погода ожидается в Башкирии в конце текущей недели и в начале будущей. Синоптики озвучили прогноз погоды на 24 и 25 июля.
В воскресенье особых осадков жителям Башкирии ждать не стоит. Ветер будут переменным, слабым, но местами может разогнаться до порывистого. Днем температура воздуха составит +25, +30 градусов, ночью – от +13 до +18.
Примерно такая же погода прогнозируется и на понедельник, 25 июля. Однако ночью температура воздуха в восточных районах республики может упасть до +8 градусов.