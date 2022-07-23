В Башкирии в этом году вдвое увеличили площади посевов соевой культуры

Аграрии республики в этом году в два раза увеличили площади посевов соевой культуры. Экструдированный шрот из этого растения – ценная кормовая добавка для животных. Большую часть продукта ранее импортировали. Но из-за введенных санкций поставки соевого шрота на сегодня приостановлены. На одном из передовых хозяйств по производству молока в регионе рассказали об особенностях выращивания этой культуры.

Хороший аппетит у буренок – значит, молока будет много. Не народная примета, а доказанный факт. Одна из баз предприятия «А7 Агро» размещается в Зианчуринском районе. Из более чем 1300 голов животноводческого комплекса 680 – дойные. Каждая корова ежедневно дает более 30 литров молока, самые продуктивные требуют и более разнообразного меню.

У каждой группы индивидуальное кормление. У дойных доходит до 16 компонентов. Самые высокоудойные группы у нас получают порядка 90 кг кормов в сутки. Юнир Таймасов, руководитель обособленного подразделения «Зианчуринское» предприятия «А7 Агро-РБ»

Кормовая база предприятия обширная – кукуруза, суданка, сорго балансируются подсолнечным и соевым шротами, витаминами. Полноценное питание выращивают на собственных полях. Солнце, воздух и вода нужны всем. Последний компонент обеспечивается в хозяйстве оросительной системой.

В этом году впервые на полях предприятия в Зианчуринском районе появилась соя. Раньше ее выращивали в Оренбургской области, в прошлом отвели под нее северные районы республики. Но климатические условия в этой части региона снизили содержание протеина в культуре. А ведь белок – один из главных элементов для продуктивности животного.

Когда переходишь за 7-8 тысяч, невозможно бесконечно корове давать концентраты и белки. И нужно давать корма с высоким содержанием протеина – для нас это соя. Динар Калимуллин, исполнительный директор предприятия «А7 Агро-РБ»

Большие объемы пищевой добавки агрокомпания закупала за рубежом. Перекрытие каналов стало поводом продолжить выращивать ее самостоятельно в полном объеме. По климатическим условиям идеально подошел южный район региона.

Цена доллара и, соответственно, стоимость экструдированной сои накладывают отпечаток на себестоимость молока. Поэтому мы приняли решение, что соя должна быть своя. Динар Калимуллин, исполнительный директор предприятия «А7 Агро-РБ»