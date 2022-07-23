В Башкирии в этом году вдвое увеличили площади посевов соевой культуры

Аграрии республики в этом году в два раза увеличили площади посевов соевой культуры. Экструдированный шрот из этого растения – ценная кормовая добавка для животных. Большую часть продукта ранее импортировали. Но из-за введенных санкций поставки соевого шрота на сегодня приостановлены. На одном из передовых хозяйств по производству молока в регионе рассказали об особенностях выращивания этой культуры.
Хороший аппетит у буренок – значит, молока будет много. Не народная примета, а доказанный факт. Одна из баз предприятия «А7 Агро» размещается в Зианчуринском районе. Из более чем 1300 голов животноводческого комплекса 680 – дойные. Каждая корова ежедневно дает более 30 литров молока, самые продуктивные требуют и более разнообразного меню.
Кормовая база предприятия обширная – кукуруза, суданка, сорго балансируются подсолнечным и соевым шротами, витаминами. Полноценное питание выращивают на собственных полях. Солнце, воздух и вода нужны всем. Последний компонент обеспечивается в хозяйстве оросительной системой.
В этом году впервые на полях предприятия в Зианчуринском районе появилась соя. Раньше ее выращивали в Оренбургской области, в прошлом отвели под нее северные районы республики. Но климатические условия в этой части региона снизили содержание протеина в культуре. А ведь белок – один из главных элементов для продуктивности животного.
Большие объемы пищевой добавки агрокомпания закупала за рубежом. Перекрытие каналов стало поводом продолжить выращивать ее самостоятельно в полном объеме. По климатическим условиям идеально подошел южный район региона.
26 июля стартуют зональные семинары в преддверии уборки нового урожая. И первый пройдет в Зианчуринском районе на базе сельхозпредприятия «А7 Агро».