143 «Башкирских дворика» планируют сдать в республике в этом году

143 благоустроенных двора в 33 муниципальных образованиях Башкортостана планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году, поделился на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что благоустройство 18 дворов уже завершили, на остальных работы в самом разгаре, закончат до конца сентября.