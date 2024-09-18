143 «Башкирских дворика» планируют сдать в республике в этом году

143 благоустроенных двора в 33 муниципальных образованиях Башкортостана планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году, поделился на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что благоустройство 18 дворов уже завершили, на остальных работы в самом разгаре, закончат до конца сентября.
За пять лет, с 2019 года, в рамках программы «Башкирские дворики» привели в порядок 1326 придомовых территорий. Установили детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, организовали дополнительные парковки, заасфальтировали подъездные дороги.
По словам Радия Хабирова, это по-прежнему одна из самых востребованных программ в республике. В следующем году планируется включить в неё еще 120 дворов.