Парк в селе Башкирии обновляют в рамках федерального проекта

Проект на девять миллионов рублей. В селе Исянгулово благодаря программе «Формирования комфортной городской среды» обновляют местный парк.

Чуть больше восьми миллионов рублей – средства, выделенные из федерального бюджета. Остальное – республиканская казна и муниципалитет. В парке строятся волейбольная и баскетбольная площадки, ведется реконструкция зоны отдыха.

В селе Исянгулово четыре парка. Местом проведения крупных мероприятий является обновляемый Парк дружбы. Планируется создать здесь зеленую зону – посадить деревья и кустарники.