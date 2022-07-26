В Уфе оплату счетов за общедомовые нужды переложат на жильцов

Бремя ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний ляжет на самих жителей многоквартирных домов. Речь об изменении порядка оплаты за ОДН – общедомовых нужд.

Теперь сумму для этой графы будут считать исходя из фактического использования электричества, горячей и холодной воды. Пока люди платили не выше установленного норматива. 

Специалисты рекомендуют уже сейчас узнать, в каком состоянии находятся общедомовые приборы учёта и сверить площади. Считать по-новому начнут уже с 1 сентября, непосредственно оплачивать с первого квартала 2023 года.

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