В Уфе оплату счетов за общедомовые нужды переложат на жильцов

Бремя ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний ляжет на самих жителей многоквартирных домов. Речь об изменении порядка оплаты за ОДН – общедомовых нужд.
Теперь сумму для этой графы будут считать исходя из фактического использования электричества, горячей и холодной воды. Пока люди платили не выше установленного норматива.
Специалисты рекомендуют уже сейчас узнать, в каком состоянии находятся общедомовые приборы учёта и сверить площади. Считать по-новому начнут уже с 1 сентября, непосредственно оплачивать с первого квартала 2023 года.