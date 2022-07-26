В Уфе оплату счетов за общедомовые нужды переложат на жильцов

Бремя ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний ляжет на самих жителей многоквартирных домов. Речь об изменении порядка оплаты за ОДН – общедомовых нужд.

Теперь сумму для этой графы будут считать исходя из фактического использования электричества, горячей и холодной воды. Пока люди платили не выше установленного норматива.