В Туймазинском районе нашли окаменелое дерево возрастом почти 300 млн лет

Первое же прикосновение к одному из обломков разрушило иллюзию – на ощупь это было не теплое дерево, а холодный камень, причем он оказался гораздо тяжелее обычного песчаника. Я осторожно подкопал грунт в этом месте и натолкнулся на ствол окаменелого дерева длиной более 24,5 метра. Диаметр основания исполина – 95 сантиметров. Какова была его истинная высота, не могу сказать, так как до макушки мы еще так и не добрались. Признаюсь, я не сразу поверил, что передо мной исторический артефакт. Несколько дней приходил на карьер в одиночку. И только когда убедился в необычности находки, рассказал о ней товарищам-краеведам – Игорю Губайдуллину, Дамиру Нуретдинову и Владимиру Миронову, которые подключились к работе.

Юрий Почкулев