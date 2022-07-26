В Туймазинском районе нашли окаменелое дерево возрастом почти 300 млн лет
Краевед-поисковик
из Кандров Юрий Почкулев рассказал об удивительной находке. На территории
Туймазинского района было найдено окаменелое дерево возрастом почти 300 млн
лет. Подробности экспедиции рассказывает «Туймазинский вестник».
Краевед обратил внимание на то, что в одном из карьеров груда каменных обломков очень похожа на кору дерева.
Первое же прикосновение к одному из обломков разрушило иллюзию – на ощупь это было не теплое дерево, а холодный камень, причем он оказался гораздо тяжелее обычного песчаника. Я осторожно подкопал грунт в этом месте и натолкнулся на ствол окаменелого дерева длиной более 24,5 метра. Диаметр основания исполина – 95 сантиметров. Какова была его истинная высота, не могу сказать, так как до макушки мы еще так и не добрались. Признаюсь, я не сразу поверил, что передо мной исторический артефакт. Несколько дней приходил на карьер в одиночку. И только когда убедился в необычности находки, рассказал о ней товарищам-краеведам – Игорю Губайдуллину, Дамиру Нуретдинову и Владимиру Миронову, которые подключились к работе.
Юрий Почкулев
Уникальность находки подтверждает историк-краевед Юрий Бирюзов, побывавший на месте раскопок.
Окаменевшее дерево – это ископаемое. Оно образуется, когда растение оказывается погребенным в безвоздушном пространстве. Из-за отсутствия кислорода древесина не гниет. С годами грунтовые воды, богатые растворенными в них твердыми веществами, заменяют исходный растительный материал минералами. В результате дерево консервируется, изменяясь на молекулярном уровне. Растительные окаменелости встречаются гораздо реже, чем животные, но на территории нашего района их уже находили. Это было на территории сел Райманово, Бишкураево, Балтаево. Самый большой экземпляр метровой длины весил 150 килограммов. Но дерево такого гигантского размера, как сейчас, вижу впервые. Что это было за растение, определить сложно. Похоже, оно тут не единственное. Об этом можно судить по найденным в нескольких метрах от него каменным обломкам, похожим на древесную труху. На одном из камней хорошо виден оттиск листка дерева.
Юрий Бирюзов
Разгадать загадку окаменелого дерева предстоит ученым, которым уже сообщили о находке.
Окаменелое дерево найдено в отложениях пермского периода, Казанского яруса, возраст которых составляет 270-268 миллионов лет. В это время на Земле преобладали голосеменные растения, прежде всего хвойные. Находки окаменелых деревьев нередки, но размеры найденного каменного ствола в нашем районе поражают. Находка может стать достопримечательностью и седьмым памятником природы Туймазинского района. Это место нужно огородить, установить информационный стенд, водить сюда школьников и людей, интересующихся природой родного края.
Игорь Данилко, краевед, географ
Справка:
На территории Туймазинского района есть шесть памятников природы – четыре ботанических и два комплексных. К комплексным относятся озеро Кандрыкуль и урочище «Шумиловский водопад». К ботаническим – сосновые посадки возле Кандров; лиственницы в Верхнетроицком лесничестве; популяция венерина башмачка и балка «Саган».