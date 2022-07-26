В Башкирии для резидентов ТОСЭР на «упрощенке» на три года снижен налог

Для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Башкортостане, применяющих упрощенную систему налогообложения, на три года снижен налог. Вместо действовавших ранее ставок в размере 6% с доходов либо 15% с прибыли установлены ставки в размере 1% и 5%, соответственно.