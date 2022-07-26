В Башкирии от удара молнии загорелась крыша церкви

В Башкирии от удара молнии загорелась церковь, которую построили в конце XIX века. Инцидент произошел в Туймазинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

От удара молнии крыша строения загорелась. На место выехали пожарные и потушили огонь на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.