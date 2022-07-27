В Уфе в первый день закрытия улицы Пугачёва не произошло затруднения движения

Накануне, 26 июля, в Уфе Яндекс.Карты зафиксировали традиционные пробки в конце дня. Обычно затруднение движения происходит на улице Заки Валиди и на проспекте Салавата Юлаева.

При этом на перекрытии улицы Пугачева проблем с движением транспорта установлено не было. Напомним, улицу частично закрыли на два года – до 30 июня 2024 года.