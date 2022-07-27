В Уфе дольщики дома квартала 378 получат ключи от квартир в 2022 году

Фонд Башкирии по урегулированию обязательств застройщиков сообщил, когда дольщики проблемного дома квартала 378 в Уфе получат ключи от квартир.
Напомним, речь идёт о доме, который расположен на пересечении улиц Ленина и Чернышевского. Дольщики получат ключи уже в этом году. Строительство дома ведётся с опережением графика.
Завершена получистовая отделка помещений, а на днях специалисты приступят к монтажу лифта. Кроме того, в секции Е дома полностью закончены утепление и отделка фасада, в секциях Ж и И эти работы выполнят к сентябрю.