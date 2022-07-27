В Уфе изменили места размещения нескольких остановок

В Уфе места размещения четырёх остановок изменились. Соответствующее распоряжение накануне, 25 июля, подписал мэр города Ратмир Мавлиев.
В частности, перенесены будут следующие остановки общественного транспорта:
– «Кинотеатр «Родина» – к зданию №13а по улице Ленина;
– «Гостиница «Башкортостан» – к зданию №25 по улице Ленина (по этому адресу располагается сама гостиница);
– «улица Октябрьской Революции» – к зданию №13 по улице Октябрьской Революции (детсад №4);
– «Бульвар Первостроителей» – к дому по улице Веерной, 66 и в ста метрах от пересечения с улицей Аслыкульской;
– «Школа №88» – будет установлена около здания №47 по улице Кольской и через дорогу напротив него.