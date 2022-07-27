Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
В России резко выросло суточное количество заболевших коронавирусом. За последние сутки коронавирус выявили у 9027 человек (18 554 036), выздоровели – 5115 (17 953 445), скончались – 36 (382 272). Госпитализация потребовалась 1628 зараженным.
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 61 пациента (291 772), выздоровели – 75 (285 618), скончались – 2 (5771). Госпитализировано было 26 человек.