Башкирия появилась в мультсериале «Смешарики»

Эпизод про Башкирию получил название «Сокровище». Герои мультфильма познакомились с понятием «тамга» — родовыми знаками башкирских племен – и другими культурными аспектами. Например, зрителям рассказали о бортевом промысле и заповеднике Шульган-Таш.