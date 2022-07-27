Башкирия появилась в мультсериале «Смешарики»

Республика Башкортостан появилась в пилотном выпуске мультсериала «Смешарики». Студия выпускает образовательный проект «Азбука дружбы народов».
Эпизод про Башкирию получил название «Сокровище». Герои мультфильма познакомились с понятием «тамга» — родовыми знаками башкирских племен – и другими культурными аспектами. Например, зрителям рассказали о бортевом промысле и заповеднике Шульган-Таш.
Всего в проекте планируется семь пилотных серий. Помимо Башкирии, зрителям рассказали о республиках Бурятия и Татарстан.