В Кугарчинском районе многодетная семья построила детскую площадку

Беловы воспитывают 10 детей – 8 своих и двоих приёмных. Это родные племянники, которых супруги решили забрать к себе, когда умерла их мама. Родители и дети спроектировали и сделали своими руками игровую площадку.

Словно двухколёсный путь взросления. Но не хватает главного – хозяев. Мотовелопарк принадлежит Беловым. Самая младшая Катя за руль села недавно. А вот старшие сёстры велосипеды уже сменили на мотоциклы. Каково – это жить в маленькой семье, Зухра не знает: у нее самой четыре сестры и брат.

С детства заложено, что большая семья – дружная, все делаем вместе. И мне тоже захотелось много детей. Зухра Белова

У Зухры и Николая 8 своих детей и два племянника под опекой. Из маленькой квартирки в Мраково они смогли перебраться в большой дом в деревне. Для многодетной семьи это стало спасением. Да и огород теперь кормит.

На участке стоял старенький домик. Отстраивали заново всей семьёй. Это любимое занятие Беловых. А недавно исполнили мечту детей. Хотя, возможно, не только их.

Идея папина, мечтал года три такую площадку построить. До этого все деньги уходили в строительство дома. Но мы детям давно обещали, теперь построили. Зухра Белова

Помогать рвутся и самые маленькие. Мечты в семье Беловых стараются исполнять не только детские. Они сами поставили дом, гараж, площадку и баню. Отделку, пока муж на вахте, Зухра делала вместе с дочками и сыновьями. С супругом их 13 лет назад свёл случай, как оказалось, счастливый.

Позвонила в такси и, видимо, на одну цифру ошиблась. Раньше в записной книжке было все, не как сейчас. Ну и потом он мне перезвонил, стали общаться, дружить. Зухра Белова

Николай работает на вахте, Зухра – завклубом. Чтобы прокормить большую семью, решили открыть в деревне небольшой магазинчик.

Не отчаиваемся, не паникуем, берем и делаем. Все вместе планируем и делаем. Надо мечтать, иметь свои цели, реализовывать их. Зухра Белова