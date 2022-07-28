В Кугарчинском районе многодетная семья построила детскую площадку

Беловы воспитывают 10 детей – 8 своих и двоих приёмных. Это родные племянники, которых супруги решили забрать к себе, когда умерла их мама. Родители и дети спроектировали и сделали своими руками игровую площадку.
Словно двухколёсный путь взросления. Но не хватает главного – хозяев. Мотовелопарк принадлежит Беловым. Самая младшая Катя за руль села недавно. А вот старшие сёстры велосипеды уже сменили на мотоциклы. Каково – это жить в маленькой семье, Зухра не знает: у нее самой четыре сестры и брат.
У Зухры и Николая 8 своих детей и два племянника под опекой. Из маленькой квартирки в Мраково они смогли перебраться в большой дом в деревне. Для многодетной семьи это стало спасением. Да и огород теперь кормит.
На участке стоял старенький домик. Отстраивали заново всей семьёй. Это любимое занятие Беловых. А недавно исполнили мечту детей. Хотя, возможно, не только их.
Помогать рвутся и самые маленькие. Мечты в семье Беловых стараются исполнять не только детские. Они сами поставили дом, гараж, площадку и баню. Отделку, пока муж на вахте, Зухра делала вместе с дочками и сыновьями. С супругом их 13 лет назад свёл случай, как оказалось, счастливый.
Николай работает на вахте, Зухра – завклубом. Чтобы прокормить большую семью, решили открыть в деревне небольшой магазинчик.
А чтобы никто не забывал о семейных заповедях, в доме повесили свод правил. Мечтать, прощать, помогать, слушать и слышать. И во главе всего – любить друг друга.