В Башкирии сохранится жаркая погода до +26 градусов

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, что в ближайшие дни в республике сохранится жаркая погода.

Сегодня, 29 июля, местами в Башкирии днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью температура воздуха составил от +11 до 16 градусов, а в некоторых районах республики похолодает до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов.