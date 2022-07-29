В Башкирии сохранится жаркая погода до +26 градусов

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, что в ближайшие дни в республике сохранится жаркая погода.
Сегодня, 29 июля, местами в Башкирии днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью температура воздуха составил от +11 до 16 градусов, а в некоторых районах республики похолодает до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов.
Завтра, 30 июля, существенных осадков не ожидается. Днем прогнозируется порывистый ветер. Температура воздуха в дневное и ночное время суток будет такой же, как 29 июля.