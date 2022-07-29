В Башкирии сотрудники ГИБДД проверяют водителей автобусов

К автобусам – пристальное внимание. Особенно в свете последней трагедии. Сотрудники ГИБДД мобилизовали все силы и вышли на охоту за нарушителями. Объектами внимания инспекторов стали все транспортные средства, занятые перевозкой пассажиров. Стражи дорог проверили техническую готовность автобусов, исправность запасных и аварийных выходов. В зоне внимания оказалось и соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также прохождение ими обязательного медицинского осмотра перед выходом в рейс.

Вместо оружия – полосатая палочка. На охоту за нарушителями вышли сотрудники ГИБДД. Под прицелом инспекторов самое важное – комфорт и безопасность пассажиров.

Осмотр проводят с пристрастием. Сначала намётанный глаз инспектора оценивает транспорт снаружи. Затем следует проверка основных документов: водительские права, путевой лист, лицензия на перевозки. Смотрят не только на количество пассажиров в салоне автобуса, но и на того, кто сидит за ее рулем. Особое внимание уделяют и тахографам. Ведь этот прибор показывает количество времени, проведенного водителем у баранки.

При перевозке пассажиров важны даже небольшие нюансы, ведь на первый взгляд незначительная неисправность тоже может привести к трагедии, говорят сотрудники дорожной инспекции.

Аналогичные мероприятия будут проводиться и впредь. На контроле не только общественный транспорт, но и «ларгусы». Ведь именно на них чаще всего производят нелицензированные пассажирские перевозки. Правила едины для всех, и здесь ни для кого не может быть исключений. Впрочем, водители автобусов и сами поддерживают подобные проверки. Ильгиз Сафиуллин в профессии уже почти 40 лет. За всю карьеру не совершил ни одной серьезной аварии.

Сейчас молодые водители часто отвлекаются на телефон, пишут сообщения. Я за рулем не беру трубку, даже когда звонит жена. Ильгиз Сафиуллин, водитель автобуса

Проблему участившихся аварий на этой неделе обсудили и в правительстве республики. Цифры удручающие. По сравнению с прошлым годом количество ДТП выросло в несколько раз. Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов поручил усилить контроль за пассажирским транспортом и увеличить количество проверяющих на дорогах.

Принято решение усилить рейдовые мероприятия в шести направлениях, в том числе на федеральных трассах. Для этого на трассы направятся по два дополнительных экипажа ГИБДД отдельного батальона ДПС и специализированного взвода оперативного реагирования. Проверка будет ежедневной. Ильдар Муфтиев, заместитель начальника УГИБДД - начальник отдела ДПС, розыска и административной практики УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Тотальные проверки общественного транспорта связаны со смертельным ДТП, которое произошло на этой неделе в Благоварском районе. В той аварии погибло шестеро, 13 человек госпитализировали, в том числе двое детей. Все они – пассажиры маршрутного автобуса. «Форд Транзит» въехал в грузовой КАМАЗ, совершавший дорожные работы. Следователь запросил для водителя два месяца в СИЗО, гособвинение поддержало ходатайство. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.