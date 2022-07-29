В Башкирии растёт суточное число зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 70 человек (291 905), выздоровели – 43 (285 706). Смертей от коронавирус за сутки не зафиксировано. За всё время пандемии скончались 5772 человек. Госпитализация потребовалась 36 пациентам.