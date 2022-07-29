В правительстве Башкирии наградили братьев, спасших школьников из воды

В этом месте сильное течение, но я не успел об этом подумать. Когда вытащил девочку, она была уже без движения, а вот мальчик хватался, с ним было тяжело. Недавно у мальчика был день рождения, ездили поздравить и узнать, как у него дела.

Альберт Басыров