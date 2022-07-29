В правительстве Башкирии наградили братьев, спасших школьников из воды

В Бирске два брата спасли тонущих детей. Мужчины вытащили из воды пятиклассницу Софью и третьеклассника Богдана. На реку Белую школьники пришли вместе с дядей, который пас телят. Все трое не умели плавать.

Когда мужчина заметил неладное, стал звать на помощь. Героический поступок братьев отметили в правительстве республики. Награду вручили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече обсудили проблему, как уменьшить количество жертв на воде в текущем купальном сезоне.

В этом месте сильное течение, но я не успел об этом подумать. Когда вытащил девочку, она была уже без движения, а вот мальчик хватался, с ним было тяжело. Недавно у мальчика был день рождения, ездили поздравить и узнать, как у него дела.

Альберт Басыров
Фото №1 - В правительстве Башкирии наградили братьев, спасших школьников из воды

Возросло количество ЧП на водоемах, на сегодняшний день уже утонуло 44 человека. Очень печально, что среди них 6 детей. Спасателями спасено более сотни человек, но не всегда за пределами специально оборудованных пляжей может успеть подойти помощь.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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