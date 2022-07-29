В правительстве Башкирии наградили братьев, спасших школьников из воды

В Бирске два брата спасли тонущих детей. Мужчины вытащили из воды пятиклассницу Софью и третьеклассника Богдана. На реку Белую школьники пришли вместе с дядей, который пас телят. Все трое не умели плавать.
Когда мужчина заметил неладное, стал звать на помощь. Героический поступок братьев отметили в правительстве республики. Награду вручили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече обсудили проблему, как уменьшить количество жертв на воде в текущем купальном сезоне.