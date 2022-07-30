Первая «Аграрная смена» стартовала в детском лагере Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии в детском оздоровительном лагере «Колос» стартовала первая «Аграрная смена». С 24 июля до 13 августа дети будут заняты изучением ландшафтного дизайна, животноводства и другого.

Всего в смене 51 ребенок. Их поделили на 2 отряда. В Министерстве образования и науки РБ отметили, что такая смена ориентирована на получение востребованных специальностей на сельских территориях.

В работе смены задействованы преподаватели Башкирского аграрного университета и региональных школ. В течение смены дети будут знакомится с крупными агарными предприятиями, проходить мастер-классы по растениеводству, животноводству и ландшафтному дизайну, а также защищать свои проекты. Пресс-служба Минобразования РБ

Смена организована в рамках проекта «Агроклассы», который призван решить кадровый вопрос в агропромышленном комплексе региона.