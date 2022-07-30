Первая «Аграрная смена» стартовала в детском лагере Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии в детском оздоровительном лагере «Колос» стартовала первая «Аграрная смена». С 24 июля до 13 августа дети будут заняты изучением ландшафтного дизайна, животноводства и другого.
Всего в смене 51 ребенок. Их поделили на 2 отряда. В Министерстве образования и науки РБ отметили, что такая смена ориентирована на получение востребованных специальностей на сельских территориях.
Смена организована в рамках проекта «Агроклассы», который призван решить кадровый вопрос в агропромышленном комплексе региона.
Фото: пресс-служба Минобразования РБ