В Башкирии открыли два новых капитальных фельдшерско-акушерских пункта

В деревне Балыклыкуль и селе Манеево в Аургазинском районе Башкирии открыли новые фельдшерско-акушерские пункты. Их возвели в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Республике Башкортостан».

Два капитальных ФАПа обошлись примерно в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Площадь новых объектов составляет 68,4 и 68,6 квадратных метров. Ранее ФАПы в этих населенных пунктах располагались в старых зданиях 1973 и 1960 годов постройки. Состояние пунктов уже не соответствовало санитарным нормам, а в деревне Балыклыкуль ФАП и вовсе работал без водоснабжения и канализации.

Новые капитальные ФАПы построены по современным требованиям, здесь созданы комфортные условия для получения необходимой медицинской помощи и для работы персонала. Имеются кабинеты фельдшера, акушерки, процедурная-прививочная, комната хранения лекарств, комната медицинского персонала, инвентарная комната. Здание обеспечено системой водоснабжения и канализации, отопление электрическое, оснащён всем необходимым оборудованием и медицинской мебелью согласно стандарта оснащения, в ближайшее время ожидается подключение к сети интернет для работы в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС). Пресс-служба Минздрава РБ

В деревне Балыклыкуль к ФАПу прикреплены 369 человек, из них 36 детей. К ФАПу в селе Манеево относятся 324 человек, в том числе 24 ребенка.

Очень важно, когда происходит приближение первичной медицинской помощи к людям, особенно в сельских территориях. Приглашаю жителей села приходить сюда не только лечиться, но и получать советы от наших медицинских работников о том, как лучше сберечь свое здоровье. Роберт Иштуков, главный врач Толбазинской больницы