В Башкирии открыли два новых капитальных фельдшерско-акушерских пункта
В деревне Балыклыкуль и селе Манеево в Аургазинском районе
Башкирии открыли новые фельдшерско-акушерские пункты. Их возвели в рамках
региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Республике
Башкортостан».
Два капитальных ФАПа обошлись примерно в 4 миллиона 600
тысяч рублей. Площадь новых объектов составляет 68,4 и 68,6 квадратных метров. Ранее
ФАПы в этих населенных пунктах располагались в старых зданиях 1973 и 1960 годов
постройки. Состояние пунктов уже не соответствовало санитарным нормам, а в
деревне Балыклыкуль ФАП и вовсе работал без водоснабжения и канализации.
Новые капитальные ФАПы построены по современным требованиям,
здесь созданы комфортные условия для получения необходимой медицинской помощи и
для работы персонала. Имеются кабинеты фельдшера, акушерки,
процедурная-прививочная, комната хранения лекарств, комната медицинского персонала,
инвентарная комната. Здание обеспечено системой водоснабжения и
канализации, отопление электрическое, оснащён всем необходимым оборудованием и
медицинской мебелью согласно стандарта оснащения, в ближайшее время ожидается
подключение к сети интернет для работы в Республиканской медицинской
информационно-аналитической системе (РМИАС).
Пресс-служба Минздрава РБ
В деревне Балыклыкуль к ФАПу прикреплены 369 человек, из них
36 детей. К ФАПу в селе Манеево относятся 324 человек, в том числе 24 ребенка.
Очень важно, когда происходит приближение первичной
медицинской помощи к людям, особенно в сельских территориях. Приглашаю жителей
села приходить сюда не только лечиться, но и получать советы от наших
медицинских работников о том, как лучше сберечь свое здоровье.
Роберт Иштуков, главный врач Толбазинской больницы