В Башкирии последний месяц лета начнется с дождей и гроз

В Башкирии последний месяц лета будет довольно пасмурным. Синоптики обещают местами грозы и порывистый ветер.

В это воскресенье, 31 июля, погода будет более спокойной. По данным Гидрометцентра республики, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ночью похолодает до +11, +16 градусов, местами – до +6 градусов.