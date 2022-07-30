В Башкирии последний месяц лета начнется с дождей и гроз

В Башкирии последний месяц лета будет довольно пасмурным. Синоптики обещают местами грозы и порывистый ветер.
В это воскресенье, 31 июля, погода будет более спокойной. По данным Гидрометцентра республики, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ночью похолодает до +11, +16 градусов, местами – до +6 градусов.
Но в понедельник, 1 августа, местами республику накроют дожди и грозы. Ветер при грозах будет сильным. Днем столбик термометра дойдет до отметки 22-27 градусов тепла, ночью – от 11 до 16 градусов тепла. Местами ночью может похолодать до +6 градусов.