В Башкирии до 1,09% снизился уровень безработицы

В Башкирии отмечено снижение уровня безработицы, доложила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на заседании оперштаба по обеспечению социально-экономического развития РБ.

Как отметила министр, в республике, по данным на 28 июля, уровень безработицы составил 1,09%. Сократилась на 419 человек и численность официально зарегистрированных безработных. Таковы данные по сравнению с 1 июля этого года.