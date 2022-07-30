В Уфе к юбилею восстанавливают облик фасадов зданий на «красной линии»

В Уфе ведутся работы по благоустройству значимых объектов юбилею города. В Кировском районе восстанавливают облик фасадов зданий, расположенных на «красной линии» района.

В администрации города рассказали, что в число значимых объектов, которые сейчас приводят в порядок, вошли и корпуса Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

На ул. Октябрьской революции у первого корпуса университета завершены работы по утеплению, сейчас проводится монтаж вентилируемого фасада. На втором корпусе произвели демонтаж старых витражных плит, теперь ведется покраска фасада, вскоре будут монтировать стеклянные витражи.

Также ранее был выполнен капремонт лицевой части фасадов 1 и 2 корпуса педуниверситета.