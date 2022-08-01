В Уфе жители четырёх районов останутся без холодной воды

С 1 по 4 августа жители четырёх районов Уфы останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
Планируется провести работы по замене запорной арматуры. Из-за ремонтных работ воду отключат в Октябрьском, Калининском, Советском и Орджоникидзевском районе. В частности, без водоснабжения также останется посёлок Тимашево.
1 августа с 11:00 практически на весь день отключат в домах и учреждениях воду в Орджоникидзевском районе. 2 августа отключения запланированы в Октябрьском районе, 3 августа – отключат воду в Калининском районе и 4 августа – в Советском.