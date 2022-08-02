В Башкирии завершается смена военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец»

В Мелеузовском районе завершается республиканская смена «Юный спецназовец». В лагере «Зелёные дубки» ребята проходят физподготовку, изучают основы армейского быта и рукопашного боя. Это и воспитанники военно-патриотических клубов, и те, кому просто интересна военная тематика. Среди отдыхающих в лагере дети из ЛНР.

Строевая подготовка, как говорится, основа основ. Без умения маршировать солдат – не солдат. Стараются все. Но для синхронности еще нужны тренировки.

А вот основы рукопашного боя ребятам даются легче. Видимо потому что интереснее. Занятия проводят опытные инструкторы-спецназовцы. Здесь есть место не только упражнениям на выносливость, но и спортивным играм. Ну и, конечно же, известная всем разборка-сборка автомата Калашникова. Тут нужна и скорость, и правильная последовательность. Юноши и девушки разделены тут не на отряды, а на взводы.

Я являюсь командиром второго взвода. Командиром стал в первый день. В будущем хочу стать офицером в воздушно-десантных войсках. Равиль Файрузов, участник Республиканского военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец» /г. Октябрьский/

Республиканский военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец» организуется Министерством образования и науки региона совместно с МВД уже в 17-й раз. Ежегодно местом дислокации выбираются разные города и районы Башкортостана.

Среди детишек лагеря очень много спортивных, увлекающихся, творческих, которые показывали прекрасные творческие номера. И нам очень хочется, чтобы по завершению лагеря те навыки, которые они здесь приобрели, пригодились им в жизни. Чтобы они развивали свои возможности и таланты. Регина Киреева, организатор республиканского военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец», сотрудник МВД по Республике Башкортостан

Юные спецназовцы участвуют во всех мероприятиях лагеря «Зеленые дубки». В третьей смене здесь отдыхают более 240 детей. Почти половина – ребята из Луганской народной республики. Для них отдых в Башкирии – глоток свежего воздуха вдали от тревог.

Каждый день очень круто. Я просто не замечаю, как пролетает день. Если бы я был у нас в городе, то день шел бы вечность. Тут тихо, нет прилетов, нет самолетов, танки по улице не ездят. Все хорошо, спокойно. И сестра приехала, очень много друзей со мной приехали. Конечно, есть желание вернуться сюда еще раз. Иван Дубинин, житель г. Красный Луч /ЛНР/

В нашем лагере существует свой медиацентр свой, который на протяжении всей смены снимает нашу лагерную жизнь. Ребята принимают участие в съемке видеороликов. Очень интересно потом посмотреть на себя спустя 21 день: какими мы приехали и какими мы стали. Злата Суворова, заместитель директора детского оздоровительного лагеря «Зелёные дубки»