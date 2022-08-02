В Башкирии завершается смена военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец»

В Мелеузовском районе завершается республиканская смена «Юный спецназовец». В лагере «Зелёные дубки» ребята проходят физподготовку, изучают основы армейского быта и рукопашного боя. Это и воспитанники военно-патриотических клубов, и те, кому просто интересна военная тематика. Среди отдыхающих в лагере дети из ЛНР.
Строевая подготовка, как говорится, основа основ. Без умения маршировать солдат – не солдат. Стараются все. Но для синхронности еще нужны тренировки.
А вот основы рукопашного боя ребятам даются легче. Видимо потому что интереснее. Занятия проводят опытные инструкторы-спецназовцы. Здесь есть место не только упражнениям на выносливость, но и спортивным играм. Ну и, конечно же, известная всем разборка-сборка автомата Калашникова. Тут нужна и скорость, и правильная последовательность. Юноши и девушки разделены тут не на отряды, а на взводы.
Республиканский военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец» организуется Министерством образования и науки региона совместно с МВД уже в 17-й раз. Ежегодно местом дислокации выбираются разные города и районы Башкортостана.
Юные спецназовцы участвуют во всех мероприятиях лагеря «Зеленые дубки». В третьей смене здесь отдыхают более 240 детей. Почти половина – ребята из Луганской народной республики. Для них отдых в Башкирии – глоток свежего воздуха вдали от тревог.
Массовые игры здесь проходят часто. Мы увидели одну из них, когда все отдыхающие поделились на две команды. Есть простые игроки, а также воины, самолеты и зенитки. У всех участников условный погон, который противник может сорвать и таким образом вывести из игры. Задача – минуя препятствия добраться до вражеской базы.