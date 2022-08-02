В Башкирии завершается смена военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец»

В Мелеузовском районе завершается республиканская смена «Юный спецназовец». В лагере «Зелёные дубки» ребята проходят физподготовку, изучают основы армейского быта и рукопашного боя. Это и воспитанники военно-патриотических клубов, и те, кому просто интересна военная тематика. Среди отдыхающих в лагере дети из ЛНР.

Строевая подготовка, как говорится, основа основ. Без умения маршировать солдат – не солдат. Стараются все. Но для синхронности еще нужны тренировки.

А вот основы рукопашного боя ребятам даются легче. Видимо потому что интереснее. Занятия проводят опытные инструкторы-спецназовцы. Здесь есть место не только упражнениям на выносливость, но и спортивным играм. Ну и, конечно же, известная всем разборка-сборка автомата Калашникова. Тут нужна и скорость, и правильная последовательность. Юноши и девушки разделены тут не на отряды, а на взводы.

Я являюсь командиром второго взвода. Командиром стал в первый день. В будущем хочу стать офицером в воздушно-десантных войсках.

Равиль Файрузов, участник Республиканского военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец» /г. Октябрьский/

Республиканский военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец» организуется Министерством образования и науки региона совместно с МВД уже в 17-й раз. Ежегодно местом дислокации выбираются разные города и районы Башкортостана.

Среди детишек лагеря очень много спортивных, увлекающихся, творческих, которые показывали прекрасные творческие номера. И нам очень хочется, чтобы по завершению лагеря те навыки, которые они здесь приобрели, пригодились им в жизни. Чтобы они развивали свои возможности и таланты.

Регина Киреева, организатор республиканского военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец», сотрудник МВД по Республике Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии завершается смена военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец»

Юные спецназовцы участвуют во всех мероприятиях лагеря «Зеленые дубки». В третьей смене здесь отдыхают более 240 детей. Почти половина – ребята из Луганской народной республики. Для них отдых в Башкирии – глоток свежего воздуха вдали от тревог.

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Каждый день очень круто. Я просто не замечаю, как пролетает день. Если бы я был у нас в городе, то день шел бы вечность. Тут тихо, нет прилетов, нет самолетов, танки по улице не ездят. Все хорошо, спокойно. И сестра приехала, очень много друзей со мной приехали. Конечно, есть желание вернуться сюда еще раз.

Иван Дубинин, житель г. Красный Луч /ЛНР/

В нашем лагере существует свой медиацентр свой, который на протяжении всей смены снимает нашу лагерную жизнь. Ребята принимают участие в съемке видеороликов. Очень интересно потом посмотреть на себя спустя 21 день: какими мы приехали и какими мы стали.

 Злата Суворова, заместитель директора детского оздоровительного лагеря «Зелёные дубки»

Массовые игры здесь проходят часто. Мы увидели одну из них, когда все отдыхающие поделились на две команды. Есть простые игроки, а также воины, самолеты и зенитки. У всех участников условный погон, который противник может сорвать и таким образом вывести из игры. Задача – минуя препятствия добраться до вражеской базы.

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