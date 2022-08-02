В Башкирии социальные предприниматели смогут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

 Условия для участия в конкурсе на получение гранта простые: потребуется сертификат о прохождении обучения основам предпринимательства, собственные средства в размере 25% от стоимости проекта и электронная цифровая подпись для заключения соглашения.

Также получатель гранта должен будет принять обязательство сохранять деятельность и отчитываться в министерство в течение трех лет. В республике данная мера стала доступна благодаря реализации национального проекта. Обучение проводит Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан. Оно бесплатное и  рассчитано на две недели.

В дальнейшем они смогут заявлять на получение гранта от 100 до 500 тысяч рублей. Гранты предоставляются из бюджета Башкортостана, курируются Министерство предпринимательства и туризма. Об условиях получения гранта можно узнать на сайте министерства, либо на сайте центра «Мой бизнес».

Гульнара Хайбуллина, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству
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