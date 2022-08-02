В Башкирии социальные предприниматели смогут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

В дальнейшем они смогут заявлять на получение гранта от 100 до 500 тысяч рублей. Гранты предоставляются из бюджета Башкортостана, курируются Министерство предпринимательства и туризма. Об условиях получения гранта можно узнать на сайте министерства, либо на сайте центра «Мой бизнес».

Гульнара Хайбуллина, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству