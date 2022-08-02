В Башкирии социальные предприниматели смогут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

Условия для участия в конкурсе на получение гранта простые: потребуется сертификат о прохождении обучения основам предпринимательства, собственные средства в размере 25% от стоимости проекта и электронная цифровая подпись для заключения соглашения.
Также получатель гранта должен будет принять обязательство сохранять деятельность и отчитываться в министерство в течение трех лет. В республике данная мера стала доступна благодаря реализации национального проекта. Обучение проводит Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан. Оно бесплатное и рассчитано на две недели.