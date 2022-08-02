В Башкирии открылся новый реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ

В два раза больше детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья смогут получить помощь в Стерлибашевском районе. Там открылся новый реабилитационный центр. Учреждение разместили в старом неиспользуемом здании. Двухэтажную постройку отремонтировали, установили современное оборудование. Сюда будут посменно приезжать ребята, которые нуждаются в реабилитации. Пребывание длится 2 недели. Объект осмотрела заместитель премьер-министра регионального правительства и министр финансов республики Лира Игтисамова. В день открытия пришли и первые юные постояльцы.

Главные герои, словно на красной дорожке, тут мальчишки и девчонки, вместе с ними и их родители. В Стерлибашево открылся обновлённый реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Первым постояльцем стал 8-летний Ислам. После, например, догонялок у школьника может разболеться голова, руки или ноги. Мальчик связь понимает, но считает, что игры во дворе интереснее, чем время, проведённое в телефоне. У мальчика множество противопоказаний. Одна из процедур, которая может помочь, – определённый вид массажа.

В планах на будущий год – строительство во дворе реабилитационного центра игровой зоны и спортивной площадки под открытым небом.

37 млн рублей было выделено из бюджета Республики Башкортостан . Мы изыскали их в 2020 году, сложном, пандемийном, потому что создавать хорошие условия для наших детей – это самое главное в нашей жизни. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан