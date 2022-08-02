В Башкирии открылся новый реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ

В два раза больше детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья смогут получить помощь в Стерлибашевском районе. Там открылся новый реабилитационный центр. Учреждение разместили в старом неиспользуемом здании. Двухэтажную постройку отремонтировали, установили современное оборудование. Сюда будут посменно приезжать ребята, которые нуждаются в реабилитации. Пребывание длится 2 недели. Объект осмотрела заместитель премьер-министра регионального правительства и министр финансов республики Лира Игтисамова. В день открытия пришли и первые юные постояльцы.
Главные герои, словно на красной дорожке, тут мальчишки и девчонки, вместе с ними и их родители. В Стерлибашево открылся обновлённый реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Первым постояльцем стал 8-летний Ислам. После, например, догонялок у школьника может разболеться голова, руки или ноги. Мальчик связь понимает, но считает, что игры во дворе интереснее, чем время, проведённое в телефоне. У мальчика множество противопоказаний. Одна из процедур, которая может помочь, – определённый вид массажа.
В планах на будущий год – строительство во дворе реабилитационного центра игровой зоны и спортивной площадки под открытым небом.
Прежде реабилитационный центр находился на окраине Стерлибашево. Приезжали лечиться дети со всех ближайших населённых пунктов: из Ишимбайского, Миякинского, Бижбулякского, Стерлитамакского и Фёдоровского районов.