В Башкирии организовали 3700 мест уличной торговли

3700 мест уличной торговли организовали в городах и районах республики. По поручению Радия Хабирова площадки предоставляются бесплатно для граждан, реализующих собственные излишки. Об этом сообщили на заседании коллегии Министерства торговли и услуг Башкортостана.

Ведомству было поручено усилить работу в части обеспечения населенных пунктов, где нет магазинов, автолавками. В республике порядка 1800 сел и деревень, где проживают свыше 100 тысяч человек, не имеют объектов стационароной торговли.