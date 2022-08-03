В Уфе дорожники взяли пробы нового покрытия на Затонском шоссе

Горячая, как раскаленный асфальт, тема – массовый ремонт дорог и тротуаров в столице. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе планируют «переодеть» в новый асфальт порядка 23 км улично-дорожной сети. Большая часть нового дорожного полотна уже уложена. Руку на пульсе ремонтных работ всё это время держат сотрудники столичной дорожной лаборатории. Очередные пробы свежеуложенного полотна с Затонского шоссе сегодня отправились на тест-драйв.

С этого участка Затонского шоссе уже сорвали последние лохмотья прежнего асфальта. Теперь на место старого полотна укладывают свежий материал. Работают подрядчики по 12 часов. Всего в бригаде около 30 человек. Одни укладывают материал на дорогу, а другие его уплотняют. За процессом наблюдают проезжающие мимо водители. Закрыть трассу полностью строители не могли: город утонул бы в пробках. Поэтому работают под гул пролетающих мимо машин.

Вооружившись специальным оборудованием, работники самостоятельно обследуют каждый сантиметр трассы. Проверяют количество воздушных пустот и анализируют уровень плотности.

По прогнозам подрядной организации готовую дорогу на Затонском шоссе сдадут даже раньше обещанного срока, уже в августе этого года. Позади почти 80% всех работ. Всего же в Уфе в этом году по нацпроекту в новый асфальт «переоденут» 17 участков улично-дорожной сети протяженностью почти 23 км.

На многих столичных улицах большой ремонт уже вышел на финишную прямую. Осталось лишь нанести разметку. Но перед этим – контрольная проверка на качество.

Кусок свежеуложенного асфальта сотрудники лаборатории срезают с помощью профессионального керноотборника. Пробы берут в месте максимальной нагрузки на дороге, там, где идет основной поток транспорта. По регламенту с одного участка снимают сразу три образца, чтобы исследование было максимально надежным. Оставшиеся на дороге выемки после взятия проб сотрудники лаборатории ликвидируют сразу. В ход идёт холодный асфальт. Затем отобранные пробы отправляются в лабораторию, где и проходят испытания.

Глядя на слои вырезанного керна, становится понятно, почему об асфальте говорят, как о дорожном пироге. Специалистов лаборатории интересует верхний слой, потому что он наиболее подвержен агрессивному воздействию внешней среды.