В Уфе трамваи украсили к Новому году

Столица республики наряжается к празднику. В Уфе заканчивают подготовку зимних городков и новогодней иллюминации. Украшают не только дома и улицы, но и электротранспорт. Водители и кондукторы трамваев и троллейбусов проявили фантазию и заботу о своих пассажирах.

Чтобы подарить людям праздник, необязательно быть волшебником. Достаточно иметь доброе сердце и трамвай – это доказала водительница Дилара Шарипова. Пока все ищут новогоднее настроение, пассажиры маршрута №8 им окружены. И пускай за окном минус, здесь сердцу становится тепло даже от декоративного камина.

Поэтому вот уже почти 30 лет Дилара Дамировна движется по серебряным путям города. Ещё в 90-е она пришла работать кондуктором, вскоре стала водителем трамвая, а сейчас человек, что не только довозит до места назначения, но и радует своих пассажиров. Уфимское предприятие электротранспорта уже традиционно проводит конкурс среди сотрудников «Новогоднее волшебство».

В Уфе уже почти заканчивают новогоднюю подготовку. Ёлки установлены, зимние городки скоро примут первых маленьких гостей, а иллюминация погрузит в сказку. Последним занимаются не волшебные эльфы, а вполне реальные сотрудники Уфагорсвета.

А за событийную часть уже отвечают творческие коллективы и работники культуры. В новогодние праздники в республике запланировано около 30 тыс. мероприятий. Подключились все: библиотеки, дома культуры, театры, городские площадки. Жителей и гостей республики ждут квесты, конкурсы, праздничные представления и новогодние ёлки.