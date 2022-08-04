В Башкирии назвали размер средней зарплаты

Специалисты Башстата назвали размер средней заработной платы в республике. Аналитики отметили, что с января по май 2022 года средний размер номинальной зарплаты вырос на 13,6% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Средняя зарплата по Башкирии – 44 995 рублей.
В то же время реальный начисленный размер заработной платы в период с января по май по сравнению с 2021 годом составил 98,5%. По данным специалистов, он упал на 1,5%. Размер зарплаты в мае текущего года достиг 47 524 рублей, в 2021 – 41 932 рублей. Начисленная зарпата по сравнению с маем 2021 года упала на 4,3%.
Самый высокий заработок приходится у сотрудников в сфере добычи полезных ископаемых – более 71 тысяча рублей. Самый маленький – в сфере производства кожи и изделий из кожи — около 20 тысяч рублей.