В Башкирии назвали размер средней зарплаты

В то же время реальный начисленный размер заработной платы в период с января по май по сравнению с 2021 годом составил 98,5%. По данным специалистов, он упал на 1,5%. Размер зарплаты в мае текущего года достиг 47 524 рублей, в 2021 – 41 932 рублей. Начисленная зарпата по сравнению с маем 2021 года упала на 4,3%.