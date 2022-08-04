Смещение границ и снос построек: с какими проблемами могут столкнуться дачники в Башкирии

Участки выходят из своих границ. В Стерлитамакском районе люди снесли баню, испугавшись штрафа. Якобы кадастровый инженер проложила черту прямо посреди постройки. У другой жительницы деревни Веденовка внезапно пропали три сотки участка.

Баню строили сами, своими руками. Снесли. Теперь по соседству с печкой – детские качели. Несколько лет назад Алексею Егоровичу заявили: границы участка проходят как раз посередине здания. Якобы так установил специалист.

Они пришли и замерили. Потом пришла дочь, они начали ставить забор. Она говорит: «Вы что делаете?». Они ответили: «А это наша земля». Алексей Минаев

Последовали разбирательства. Границы сейчас официально проходят там же, где установлен старый забор.

Последнее имеющиеся у нас решение оставило в силе решение Стерлитамакского суда, что границы участка проходят вдоль забора и принадлежат нашей семье. Кроме бани. Верховный суд удовлетворил иск о сносе бани. Анна Королёва

Впрочем, от забора до бани не было положенного расстояния в один метр. Сейчас оставшаяся от здания веранда соответствует правилу, даже если не это было причиной для претензии соседей.

Узнали о пропаже метров, когда собрался оформлять документы на участок по упрощённой схеме. Получилось в итоге сложнее, чем могли предположить. Несколько лет боялись сами использовать свою землю.

Здесь и картошка были, и горчицу сажали. Не можем посадить, потому что будет захват земли. Я не буду огораживаться, пока у меня не будет ответа на руках. Мария Озерова

Прямого ответа, почему границы могли сместиться от кадастрового инженера, мы так и не получили. Единственное объяснение – банальный спор соседей. Что касается Речной,1, то об этом участке специалист вспомнить с ходу не смогла.

Я не могу сказать, что это нормально, но сейчас граждане не могут договориться. Существует нормативная база, с которой мы работаем. Граждане не оформляют все вовремя, чего-то ждут, а законодательство меняется. Светлана Курбангулова, кадастровый инженер