Смещение границ и снос построек: с какими проблемами могут столкнуться дачники в Башкирии

Участки выходят из своих границ. В Стерлитамакском районе люди снесли баню, испугавшись штрафа. Якобы кадастровый инженер проложила черту прямо посреди постройки. У другой жительницы деревни Веденовка внезапно пропали три сотки участка.
Баню строили сами, своими руками. Снесли. Теперь по соседству с печкой – детские качели. Несколько лет назад Алексею Егоровичу заявили: границы участка проходят как раз посередине здания. Якобы так установил специалист.
Последовали разбирательства. Границы сейчас официально проходят там же, где установлен старый забор.
Впрочем, от забора до бани не было положенного расстояния в один метр. Сейчас оставшаяся от здания веранда соответствует правилу, даже если не это было причиной для претензии соседей.
Узнали о пропаже метров, когда собрался оформлять документы на участок по упрощённой схеме. Получилось в итоге сложнее, чем могли предположить. Несколько лет боялись сами использовать свою землю.
Прямого ответа, почему границы могли сместиться от кадастрового инженера, мы так и не получили. Единственное объяснение – банальный спор соседей. Что касается Речной,1, то об этом участке специалист вспомнить с ходу не смогла.
14 августа Озёровы получат документы на участок. Последние судебные решения оставили границы участков на прежних местах. Однако люди боятся, что это не конец и не знают, где может быть край.