В Башкирии вырастет стоимость проезда на междугородних маршрутах

На 100 рублей вырастет стоимость билетов на автобус №560 «Бижбуляк-Уфа» (с 530 до 630 рублей), на 70 рублей подорожает проезд на маршрутах №530 «Уфа-Белебей» и №530Р «Белебей-Уфа», через Раевский. Билеты обойдутся в 600 рублей. Проезд в автобусе №623 «Приютово-Стерлитамак» также подорожает на 70 рублей (до 670 рублей).