В Учалинском районе прошло заседание Межведомственной комиссии по недропользованию

В Учалах могут ввести временный мораторий на выдачу новых лицензий для недропользователей. Речь об этом зашла на выездном заседании Межведомственной комиссии под руководством первого вице-премьера Азата Бадранова.
На сегодня в районе количество заявок на добычу стремительно растет. При этом из 37 лицензионных участков на золото только в 20 случаях оформлены права на пользование землей. Незначительна доля поступления в бюджет. По словам Бадранова, всего десять золотодобывающих предприятий заключили договоры о социально-экономическом развитии территорий. Складывается аномальная ситуация, когда местные органы власти знакомятся с недропользователями только после начала конфликтов с жителями.
С этого года процедура отзыва лицензий упростилась. Поводом может послужить отсутствие отчетности более двух раз. Компании затем вносятся в черный список и фактически лишаются права на добычу в будущем. В текущем году было 20 внеплановых проверок, по результатам которых на нарушителей наложили штраф в 1 млн 345 тысяч рублей. На заседании был затронут вопрос и рекультивации земель после их разработки. Члены комиссии ознакомились с ходом проводимых работ по восстановлению участков компанией «Альтинвест» вблизи села Уразово. На месторождении «Афонинская» проведена техническая часть рекультивации, осенью запланирован биологический этап – вспашка территории, высадка лесных насаждений. Власти держат ситуацию по данному предприятию на контроле, отметил Азат Бадранов.