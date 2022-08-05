В Учалинском районе прошло заседание Межведомственной комиссии по недропользованию

С этого года процедура отзыва лицензий упростилась. Поводом может послужить отсутствие отчетности более двух раз. Компании затем вносятся в черный список и фактически лишаются права на добычу в будущем. В текущем году было 20 внеплановых проверок, по результатам которых на нарушителей наложили штраф в 1 млн 345 тысяч рублей. На заседании был затронут вопрос и рекультивации земель после их разработки. Члены комиссии ознакомились с ходом проводимых работ по восстановлению участков компанией «Альтинвест» вблизи села Уразово. На месторождении «Афонинская» проведена техническая часть рекультивации, осенью запланирован биологический этап – вспашка территории, высадка лесных насаждений. Власти держат ситуацию по данному предприятию на контроле, отметил Азат Бадранов.