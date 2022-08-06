В Уфе могут построить аттракцион в виде башни кругового обзора

В Уфе может появиться новый аттракцион кругового обзора. С идеей на заседании городской Межведомственной инвестиционной комиссии 5 августа выступила группа компаний «Пять звезд».

Башня кругового обзора – так называется предложенный вариант аттракциона. По словам руководителя компании-инициатора Алексея Зорина, это уникальный для России аттракцион. Объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Планируется создать 40 новых рабочих мест.

В администрации Уфы отметили, что участники заседания заинтересовались идеей и поддержали. Запланирована встреча с автором проекта, на которой обсудят возможное место для размещения Башни кругового обзора и строительства новых аттракционов.