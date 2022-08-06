В Уфе на набережной бесплатно покажут фильм башкирского режиссера «Семья года»

В Уфе 11 августа в 21:30 пройдет показ фильма «Семья года» башкирского режиссера Айнура Аскарова. Показ фильма бесплатный, и состоится он на набережной реки Белой в амфитеатре под памятником Салавату Юлаеву, сообщает городская администрация.

Фильм был снят в 2021 году по заказу Минкульта РБ и киностудии «Башкортостан» при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ и Башкортостанского отделения Союза кинематографистов России.

Организатором показа выступает киностудия «Башкортостан» и компания-партнер. Также во время киносеанса для горожан и гостей столицы Башкирии организуют фудкорт с едой и напитками.