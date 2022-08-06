В Башкирии за сутки выявлено 98 новых фактов коронавирусной инфекции

В Башкирии несколько дней подряд растет число ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. В Минздраве республики озвучили обновленные данные на 6 августа.

Фото №1 - В Башкирии за сутки выявлено 98 новых фактов коронавирусной инфекции

По данным министерства, в Башкирии всего зарегистрировали 292 611 фактов коронавируса, из них сутки выявили 98 случаев. При этом за весь период пандемии в регионе выписано по выздоровлению 286 171 пациентов, в том числе 53 – за сутки.

Скончались от коронавируса 5 777 человек. Также на сегодня на амбулаторном лечении находятся 523 пациента, а лечение в условиях стационара получают 140 пациентов.

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