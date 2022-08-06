В Уфе с 9 августа до конца 2023 года закроют участок дороги на ул. Армавирской

В Уфе продолжатся масштабные дорожные работы. В этом году подрядчик приступил к проекту комплексной застройки территории «Южные ворота». В рамках реализации проекта запланировано строительство транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко, Пугачева, Бородинской.

Стартовала подготовительная часть работ. В мэрии отметили, что для полноценного старта строительства опор путепровода нужно будет перекрыть участок ул. Пугачева от пересечения с ул. Бородинской и до моста через Уфимку.

Поэтому в настоящее время дорожные строители заняты строительством и обустройством дополнительного участка длиной 340 метров, который соединит улицу Бородинскую и Пугачева. На сегодняшний день сборка дорожной одежды этого участка уже завершена. Службы заняты обустройством наружного освещения, светофоров и обочин, готовятся к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Перезапускать движение автомобилей по новой схеме планируется в первой половине дня 9 августа. Пресс-служба администрации Уфы

Также с 9 августа этого года и до 30 декабря 2023 года будет закрыт сквозной проезд автомобилей ну ул. Армавирской на участке от ул. Зайнаб Биишевой до ул. Пугачева. Для жителей, которые живут на указанном участке, проезд будет открыт.

Новое искусственное сооружение на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева станет шестиполосным и двухуровневым, протяженность самого путепровода составляет 102,52 пог.м., автомобильной дороги – 1,28 км, съездов – 2,6 км. Как пояснили строители, до начала строительства самого путепровода предстоит колоссальная работа по переустройству множества коммуникаций. После завершения работ выезд из города приобретёт более качественный вид и с другими показателями движения. Пресс-служба администрации Уфы