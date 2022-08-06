В Башкирии пройдут профилактические мероприятия «Внимание, самоходная машина»

В Башкирии будет проводиться декадник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов. Мероприятие «Внимание, самоходная машина» пройдет с 8 по 19 августа, сообщает администрация Уфы.
По данным Инспекции Гостехнадзора РБ, мероприятия проводятся с целью профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде в сфере эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
Во время декадника пройдут выездные профилактические мероприятия по тем местам, где используются самоходные машины. Проведут мероприятия при участии представителей ГИБДД, Министерства лесного хозяйства республики.
Фото: пресс-служба администрации Уфы