В Башкирии пройдут профилактические мероприятия «Внимание, самоходная машина»

В Башкирии будет проводиться декадник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов. Мероприятие «Внимание, самоходная машина» пройдет с 8 по 19 августа, сообщает администрация Уфы.

Фото №1 - В Башкирии пройдут профилактические мероприятия «Внимание, самоходная машина»

По данным Инспекции Гостехнадзора РБ, мероприятия проводятся с целью профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде в сфере эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

Во время декадника пройдут выездные профилактические мероприятия по тем местам, где используются самоходные машины. Проведут мероприятия при участии представителей ГИБДД, Министерства лесного хозяйства республики.

Также будут выявлять незарегистрированную технику и разъяснять владельцам поднадзорной техники о недопущении нарушений обязательных требований в процессе их эксплуатации. Напомним, что согласно ст. 13 ФЗ - 297 от 02.07.2021г. «О самоходных машинах и других видах техники», эксплуатация техники с нарушениями обязательных требований запрещена.

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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