В Башкирии пройдут профилактические мероприятия «Внимание, самоходная машина»

Также будут выявлять незарегистрированную технику и разъяснять владельцам поднадзорной техники о недопущении нарушений обязательных требований в процессе их эксплуатации. Напомним, что согласно ст. 13 ФЗ - 297 от 02.07.2021г. «О самоходных машинах и других видах техники», эксплуатация техники с нарушениями обязательных требований запрещена.

Пресс-служба администрации Уфы