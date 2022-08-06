В Уфе прошел костюмированный фестиваль на сапбордах

Местом для необычного заплыва стало озеро в парке «Кашкадан». Участвовать решили несколько десятков человек. Правда, в костюмах на фестиваль пришли единицы.

Поклонники сапборда пришли в костюмах тигра, мыши. Но больше всего зрителям запомнилась пара Безумного Шляпника и Алисы.

Перед заплывом все участники прошли инструктаж. По условиям соревнований им необходимо было на сапбордах проплыть дистанцию по периметру водоема и обогнуть фонтан. Судьи засекали время. Самых быстрых ждали призы.

Фото №1 - В Уфе прошел костюмированный фестиваль на сапбордах

Отдельно подарки вручили и за самый красочный и необычный костюм. Заплывом фестиваль не ограничился: гостей ожидали конкурсы с призами, пенная вечеринка и фаер-шоу.

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