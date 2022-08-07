В Башкортостане реконструируют территорию старейшего на Южном Урале медеплавильного завода

Новые точки притяжения. Власти региона намерены всерьез взяться за сохранение промышленного наследия республики. Так, в Мелеузовском районе завершается первый этап благоустройства территории – старейшего на Южном Урале медеплавильного завода. Посреди руин строители создали целое арт-пространство, интересное как для местных жителей, так и для туристов. На неделе его осмотрел Глава Башкортостана, который поручил строителям ускорить выполнение работ. А также поставил задачу восстановить и другие уникальные исторические памятники.
Стены этого медеплавильного завода стоят почти три сотни лет. Чем старше становятся, тем больше привлекают любители архитектурного туризма. До наших дней в неплохом состоянии сохранилась кирпичная кладка и металлические закладные, которые практически не проржавели.
Воскресенский медеплавильный завод – не просто первый на Южном Урале. Но и пионер во всей Российской империи по части становления частных горнозаводских компаний по выплавке стратегического сырья – меди. Предприятие работало до 1902 года.
В рамках первого этапа благоустройства строители организовали пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, построили небольшой амфитеатр со сценой, встроенный в естественный ландшафт. К запуску готовятся торговые павильоны для ремесленников. На территории также будет детская игровая площадка и зеленая зона с деревьями. Напротив завода, у церкви, реконструировали купель и построили навес с раздевалками.
Особое место в туристическом комплексе должна занять и картинная галерея, также являющаяся жемчужиной Воскреснского.
В годы Великой Отечественной сюда были эвакуированы ученики Московской художественной школы, которые здесь же написали свои первые шедевры. Многие из ребят впоследствии стали именитыми художниками, кто-то даже академиком. И вот в 70-е годы они вновь вернулись сюда, чтобы в знак уважения основать здесь картинную галерею, подарив те самые картины, написанные в годы войны.
Галерея, к слову, тоже организована в историческом здании – в бывшей усадьбе некогда известного немецкого врача Эдгарда Корлейса.
До наших дней на территории современной республики в разной степени сохранности дошли почти все памятники промышленной истории и архитектуры 18 века. И, как отметил Глава Башкортостана, основная задача – восстановить эти уникальные объекты для потомков, сделав их интересными для местных жителей и туристов.
Еще одно место, где сочетаются промышленные руины, живописная природа и деревенский быт – село Верхотор. У архитекторов из Института развития городов на него тоже большие планы. Концепция арт-пространства уже разработана, сейчас проект участвует в очередном Всероссийском конкурсе благоустройства. Его результаты объявят в августе.
По задумке проектировщиков, арт-центр в Верхоторе также поможет раскрыть туристический потенциал села, которое должно стать важной точкой в маршруте для посетителей геопарка «Торатау».
В числе реализуемых проектов – территория в селе Зилаир, культурным богатством которого является Преображенский медеплавильный завод, купеческие дома и не только. Сейчас там создают пешеходный маршрут, объединяющий эти объекты. Промышленная архитектура занимает особое место в культурном пространстве республики. Возле каждого власти также намерены развивать транспортную доступность, гостиничный сервис и организовать интересную событийную повестку. Чтобы к новым точкам притяжения не зарастала туристическая тропа.