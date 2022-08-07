В Башкортостане реконструируют территорию старейшего на Южном Урале медеплавильного завода

Новые точки притяжения. Власти региона намерены всерьез взяться за сохранение промышленного наследия республики. Так, в Мелеузовском районе завершается первый этап благоустройства территории – старейшего на Южном Урале медеплавильного завода. Посреди руин строители создали целое арт-пространство, интересное как для местных жителей, так и для туристов. На неделе его осмотрел Глава Башкортостана, который поручил строителям ускорить выполнение работ. А также поставил задачу восстановить и другие уникальные исторические памятники.

Стены этого медеплавильного завода стоят почти три сотни лет. Чем старше становятся, тем больше привлекают любители архитектурного туризма. До наших дней в неплохом состоянии сохранилась кирпичная кладка и металлические закладные, которые практически не проржавели.

Воскресенский медеплавильный завод – не просто первый на Южном Урале. Но и пионер во всей Российской империи по части становления частных горнозаводских компаний по выплавке стратегического сырья – меди. Предприятие работало до 1902 года.

Воскресенское победило в конкурсе лучших проектов благоустройства всероссийского конкурса, организованного Минстроем страны. В 2021 году мы приступили к реализации. Наша концепция позволяет полностью погрузиться в атмосферу. Алмаз Фаткуллин, директор Института развития городов Башкортостана

В рамках первого этапа благоустройства строители организовали пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, построили небольшой амфитеатр со сценой, встроенный в естественный ландшафт. К запуску готовятся торговые павильоны для ремесленников. На территории также будет детская игровая площадка и зеленая зона с деревьями. Напротив завода, у церкви, реконструировали купель и построили навес с раздевалками.

Визит-центр за моей спиной, дальше храм, который мы тоже будем восстанавливать. Получилось все интересно. Воскресенское становится очередной звездочкой в туристическом ожерелье республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое место в туристическом комплексе должна занять и картинная галерея, также являющаяся жемчужиной Воскреснского.

В годы Великой Отечественной сюда были эвакуированы ученики Московской художественной школы, которые здесь же написали свои первые шедевры. Многие из ребят впоследствии стали именитыми художниками, кто-то даже академиком. И вот в 70-е годы они вновь вернулись сюда, чтобы в знак уважения основать здесь картинную галерею, подарив те самые картины, написанные в годы войны.

Галерея, к слову, тоже организована в историческом здании – в бывшей усадьбе некогда известного немецкого врача Эдгарда Корлейса.

До наших дней на территории современной республики в разной степени сохранности дошли почти все памятники промышленной истории и архитектуры 18 века. И, как отметил Глава Башкортостана, основная задача – восстановить эти уникальные объекты для потомков, сделав их интересными для местных жителей и туристов.

Еще одно место, где сочетаются промышленные руины, живописная природа и деревенский быт – село Верхотор. У архитекторов из Института развития городов на него тоже большие планы. Концепция арт-пространства уже разработана, сейчас проект участвует в очередном Всероссийском конкурсе благоустройства. Его результаты объявят в августе.

По задумке проектировщиков, арт-центр в Верхоторе также поможет раскрыть туристический потенциал села, которое должно стать важной точкой в маршруте для посетителей геопарка «Торатау».

К примеру, если говорить про Воскресенское, то там большой поток туристов, по словам администрации. По их словам, это очень востребованное место у туристов, потому что геопарк «Торатау», Мелеуз рядом, транспортная доступность играет большую роль. Потому что если это отдаленное от основных трасс село, то это не всегда экономически выгодно, а Верхотор и Воскресенское вполне доступны и для туристов, и для жителей. Дина Мударисова, руководитель отдела продвижения Института развития городов Республики Башкортостан