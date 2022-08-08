В Башкирии ещё 115 человек заболели коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией на территории России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили ещё у 115 человек (292 833), выздоровели – 60 (286 282). Смертей от коронавируса не зафиксировано. За всё время пандемии скончались 5777 заболевших. Госпитализация за сутки потребовалась 28 пациентам.
В России коронавирус за сутки выявили у 17 862 человек (18 730 561), выздоровели – 8721 (18 048 076), скончались – 45 (382 786). Госпитализировали 1252 пациентов.