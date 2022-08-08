Преподаватель из Башкирии покорил Эльбрус

Мубарак Зайнуллин взошёл на Эльбрус по южному маршруту до высоты 5642 метров 16-й категории сложности в составе экспедиции команды X-Guide. Своими впечатлениями мужчина поделился в одном из видео, где рассказал, что посвятил данное восхождение своей семье, родным и близким, боевым товарищам и односельчанам.