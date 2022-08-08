Преподаватель из Башкирии покорил Эльбрус

Преподаватель из Баймакского района Мубарак Зайнуллин покорил Эльбрус. 60-летний учитель Бекешевской школы поднялся на высоту 5642 метров.
Подъём на гору Мубарак Зайнуллин совершил 5 августа. Об этом преподаватель рассказал в социальных сетях. Он опубликовал серию уникальных фотографий, на одной из которых Мубарак Зайнуллин гордо держит флаг республики.
Мубарак Зайнуллин взошёл на Эльбрус по южному маршруту до высоты 5642 метров 16-й категории сложности в составе экспедиции команды X-Guide. Своими впечатлениями мужчина поделился в одном из видео, где рассказал, что посвятил данное восхождение своей семье, родным и близким, боевым товарищам и односельчанам.