В Башкирии отметили юбилей деревни Исламбахты

Помнить о своих корнях. Сотни земляков собрались в честь 280-летия деревни Исламбахты в Ермекеевском районе. У населенного пункта двойной праздник. Местная школа отметили столетний юбилей.

От истоков к нашим дням. Из сотен имён на шэжэре деревни найти родные старается каждый. Многие из приехавших на праздник уже давно не живут здесь или вовсе родились в другом месте, но по-прежнему связаны историей.

Точно так же как имена на шэжэре, земляки уже ищут родные лица. Вместе с 280-летием деревня справляется и 100-летний юбилей школы. Молодой девушкой Сания Умяровна пришла работать учительницей в небольшое одноэтажное здание. Нынешнее больше предшественника в разы.

И вид вправду красивый. Деревню словно защищают окружающие её холмы. С тишиной на вершине контрастирует праздник внизу. На день рождения принято дарить подарки. У Рустема Ахунова, известного экономиста и депутата Госсобрания республики в этой школе работали бабушка и дедушка. Исламбахты – Родина его мамы. Поэтому он решил оказать поддержку учебному заведению. Теперь здесь появились четыре новых ноутбука. Когда-то он сам гулял здесь ребёнком.

На день деревня вернулась в прошлое расставленными в центре юртами. В одной из них – выставка фотографа Раифа Бадыкова. Своей Родине он благодарен за то, что однажды именно здесь к нему в руки попал фотоаппарат.