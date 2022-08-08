В Башкирии благодаря президентскому гранту 40 детей-инвалидов попали на курсы реабилитации

40 детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году смогли стать счастливее. Стерлитамакский оздоровительный центр «Сделать шаг» выиграл президентский грант, благодаря которому дети попали на курсы реабилитации. Для кого-то занятия только начались, а некоторые уже имеют свои маленькие победы.

Милане пять лет. У девочки органическое поражение центральной нервной системы и задержка психоречевого развития. Чтобы ходить без сторонней помощи, ушло два года. До трех лет Милана не могла даже ползать. Помог благотворительный фонд «Дети Урала», который находится на базе реабилитационного центра «Сделать шаг».

Мы в этот центр начали посещать в августе 2020 года. Нам здесь нравится. С речью улучшения есть: в три года могла пару слов говорить без предложений, сейчас может составлять предложения. Илюса Крылова, мама Миланы Крыловой

С детьми здесь работают логопед, психолог, инструктор по лечебной и адаптивной физкультуре, специалист по разработке суставов и массажист. Благодаря им Милана уже этой осенью может начать заниматься тем, о чем мечтает – танцевать.

Трехгодовалый Влад Тарасов. Срождения у ребенка синдромом Лежена. По России таких детей чуть более сотни. Он не мог даже ползать, только сидеть. В Стерлитамаке за мальчика никто не брался, но полтора года назад Влад попал в этот оздоровительный центр, и уже ходит.

Моему сыну три года, он только пошел. Мы к этому шли с самого его рождения, мы занимались без перерыва (плачет) . Мы приходим в центр каждый день. Благодаря этому центру сделали первый шаг. Эльвира Тарасова, мама Владислава Тарасова

Влад, как и 39 других счастливчиков, попал в проект «Покоряя вершины» благодаря тому, что центр в этом году выиграл президентский грант. Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья из Стерлитамака от 1,5 до 15 лет проходят комплексную реабилитацию, которая будет идти до ноября этого года.

Родители пользуются сертификатами, пользуются грантами и мы создали поддержку для родителей. Фонд помогает детям, собирая средства для них, для реабилитации. Наш сбор идет на интернет-площадках. Рима Ибрагимова, исполнительный директор благотворительного фонда «Дети Урала»

На федеральные средства центр смог закупить необходимое оборудование для занятий с детьми и пока в силах оплачивать труд специалистов. В ближайшее время здесь будет оказываться помощь не только детям, но и их родителям. Специально для мам готовится специальный проект. Заявка на получение федеральной поддержки уже готова

Хотим работать не только с детьми, а мамами. Им надо реализовываться, а они сидят дома. Виктория Жигалина, директор физкультурно-оздоровительного центра «Сделать шаг»