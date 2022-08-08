В Башкирии благодаря президентскому гранту 40 детей-инвалидов попали на курсы реабилитации

40 детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году смогли стать счастливее. Стерлитамакский оздоровительный центр «Сделать шаг» выиграл президентский грант, благодаря которому дети попали на курсы реабилитации. Для кого-то занятия только начались, а некоторые уже имеют свои маленькие победы.
Милане пять лет. У девочки органическое поражение центральной нервной системы и задержка психоречевого развития. Чтобы ходить без сторонней помощи, ушло два года. До трех лет Милана не могла даже ползать. Помог благотворительный фонд «Дети Урала», который находится на базе реабилитационного центра «Сделать шаг».
С детьми здесь работают логопед, психолог, инструктор по лечебной и адаптивной физкультуре, специалист по разработке суставов и массажист. Благодаря им Милана уже этой осенью может начать заниматься тем, о чем мечтает – танцевать.
Трехгодовалый Влад Тарасов. Срождения у ребенка синдромом Лежена. По России таких детей чуть более сотни. Он не мог даже ползать, только сидеть. В Стерлитамаке за мальчика никто не брался, но полтора года назад Влад попал в этот оздоровительный центр, и уже ходит.
Влад, как и 39 других счастливчиков, попал в проект «Покоряя вершины» благодаря тому, что центр в этом году выиграл президентский грант. Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья из Стерлитамака от 1,5 до 15 лет проходят комплексную реабилитацию, которая будет идти до ноября этого года.
На федеральные средства центр смог закупить необходимое оборудование для занятий с детьми и пока в силах оплачивать труд специалистов. В ближайшее время здесь будет оказываться помощь не только детям, но и их родителям. Специально для мам готовится специальный проект. Заявка на получение федеральной поддержки уже готова
Фонд существует за счет грантов и поддержки родителей. Большую роль в помощи маленьким детям играют и спонсоры, но их не так много. Заявок на реабилитацию в оздоровительном центре больше, чем может принять само учреждение. Но каждый из нас может помочь этим детям стать немного счастливее зайдя на сайт detiuralarb.ru, пожертвовав любую сумму, которая может стать чьим то шансом.